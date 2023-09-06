Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Emekli Astsubaylar Derneği Bursa şubesi heyetini kabul etti

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06/09/2023

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Emekli Astsubaylar Derneği Bursa şubesi heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslar yapan Emekli Astsubaylar Derneği Bursa Şubesi heyetini kabul etti. 

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yer alan kabulde, KKTC Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de yer aldı. 

Töre, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının adada verdiği mücadeleyi anlatarak Mutlu Barış Harekatına kadar olan süreçte yaşanan sıkıntıları dile getirdi. 

Türk Ordusu ile mücahitlerin en büyük güvenceleri olduğunu ifade eden Töre, geleceğe umutla ve güvenle baktıklarını söyledi. 

Töre, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin önemini dile getirirken bugün adada barışı korumakla görevli Birleşmiş Milletler’in son yaşanan Pile olaylarında misyonuna aykırı olarak yanlı bir tutum ortaya koyduğunu vurguladı. 

Cumhuriyete sahip çıkmanın aziz şehitler başta olmak üzere, gazilere, Atatürk’e ve KKTC devletini kuran devlet büyüklerine de sahip çıkmak anlamına geldiğini belirten Töre, Atatürk’ün "Türk evladı ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözünü anımsattı. 

Başkan Töre: “Biz tarihimizi biliyoruz. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi de biliyoruz. Bizi kimseler aldatmaya kalkmasın. BM ve AB bizlere haksızlıklar yapmaya devam ediyor. Biz tarihi asla tekerrür ettirmeyeceğiz. Geçmişi unutmadan adımlar atacağız.” dedi. 

06/09/2023 15:31
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TAGS: Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Emekli Astsubaylar Derneği
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