Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Adıyaman’da konferans verdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Adıyaman’da konferans verdi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, GAP Gazeteciler Cemiyeti Birliği tarafından organize edilen konferans, Adıyaman Üniversitesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansı Adıyaman Valisi Osman Varol ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da izledi.

Töre: "Tarihin tekerrür etmesini engellemek için..."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, konferansta yaptığı konuşmada “tarihin tekerrür etmesini engellemek ve 1878’i yeniden yaşamamak için Kıbrıs Türk Halkı olarak Doğu Akdeniz’de, KKTC’ye, Türk ordusuna, Anavatan Türkiye’ye ve bütün Türk dünyasına sahip çıkıyoruz” dedi.

Kıbrıs’ta yaşananlarla ilgili tarihi bilgiler veren Töre, “Ne aldanacağız ne de aldatacağız” ifadelerini kullanarak, Avrupa Birliği’nin uzattığı havucu da “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ifadesiyle ‘zehirli”’ olarak yorumluyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden KKTC’nin tanınması yönündeki çağrısını anımsatan Başkan Töre, Türk Devletleri Teşkilatı’na, KKTC’nin gözlemci üye olarak katılmasının kendilerini ümitlendirdiğini söyledi.

Adada barışı bozanın Rum-Yunan ikilisi olduğunu vurgulayan Töre, emperyalist güçleri eleştirerek, Kıbrıs’a barışın Türk ordusunun mücahitlerle birlikte verdiği mücadele sonrasında geldiğini belirtti.

“Biz dikkat etmezsek başımızı felaketler gelir” diyen Başkan Töre, “Bizi aldatmaya kalkmasınlar biz Cumhuriyeti Fransa’dan, Yunanistan’dan ya da ABD’den almadık, onun için uyanık olmamız gerekir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Kıbrıslı Türkler bugün bağımsızlığını doyasıya yaşamaktadır ve bu yola hep birlikte devam edeceğiz. Milletimizle gurur ve şeref duyuyoruz. Kimse bizlerin arasına nifak sokmaya çalışmasın. Bugün bize devredilen bayrağı yarın sizlere devredeceğiz. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız” diye konuştu.