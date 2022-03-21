Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, TÜRSAB heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Meclis Mavi Salon’da yer alan kabulde, Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk ile Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Serhat Akpınar da hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs adası üzerinde KKTC’nin bulunmasının Türk milleti için büyük bir şans olduğunu ifade ederek, izolasyonlar ve ambargolar altında olan KKTC’nin Türkiye’nin desteğini her zaman beklediğini söyledi.

Ülke ikliminin turizm açısından çok elverişli olduğunu anlatan Töre, Kuzey Kıbrıs’ın aynı Antalya gibi bir turizm merkezi olabileceğini vurguladı.

Töre, KKTC’nin egemenliğinin taçlandırılması için ekonominin güçlenmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Töre, KKTC devletini sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.

Rumların, garantilerin kaldırılması veya tamamen sulandırılmasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortadan kalkmasını ve KKTC’nin toraklarının en az yüzde 25’ini geri istediğini söyleyen Töre, “Annan Planına Rumlar da evet demiş olsaydı Kıbrıs Türk halkı için büyük bir felaket olacaktı. Onların Oxi’leri (Hayır) sayesinde şu an devlet devam ediyor” diyerek, Rumların ne federasyon ne de iki devletli çözümü istemediğini söyledi.

“Çözümsüzlük KKTC’nin önünde bir engeldir” söylemini kabul etmediğini vurgulayan Töre, “Çözüm derken Rumların ne istediğini de unutmayalım” dedi.

BAĞLIKAYA

TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ise konuşmasında, muadil kuruluşların Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği’ni (KITSAB) ziyaret etmek amacıyla Kıbrıs’ta bulunduklarını aktardı.

KITSAB ile zaman zaman bir araya gelip Türkiye’den Kıbrıs’a olan trafiği artırmak ve kapasite konularını görüştüklerini belirten Bağlıkaya, Kıbrıs’a daha fazla turist getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bağlıkaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye kendilerini kabul ederek görüştüğü için teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Konuşmaların ardından hediye takdimleri yapıldı.

Bu habere tepkiniz:



21/03/2022 18:25