Cumhuriyet Meclisi Başkanı'ndan bayram mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, başta Kıbrıs sorununun çözümü olmak üzere, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve diğer sorunların aşılmasındaki en büyük gücün beraberliğin sağlanması ile mümkün olacağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, toplumda birlikte kutlanan bayramların, toplumu birbirine daha da yakınlaştırmakta ve toplumsal dayanışma atmosferini güçlendirmekte olduğuna dikkat çekerek, bu birlikteliğin, her zaman sorunları el birliği ile çözmek anlamında olanaklar sağladığını vurguladı.

Bu nedenle, bayramların önemi ve toplumsal dayanışmaya katkısının yadsınamaz olduğuna işaret eden Uluçay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Halkımız,

Bir bayramı daha kutlamanın coşku ve mutluluğu içerisindeyiz.

Karşı karşıya kaldığımız en zor anlarda bile, bizlere ışık tutacak yegane güç bu birlikteliğimiz ve dayanışmamız olacaktır.

Başta Kıbrıs sorununun çözümü olmak üzere, Doğu Akdenizde yaşanan gerilim, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve diğer sorunların aşılmasındaki en büyük gücümüz de yine bu beraberliğin sağlanması ile mümkün olacaktır.

Dayanışmamızın her daim olması dileğiyle tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutlar, esenlikler dilerim.”