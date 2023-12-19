Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı: O ifadeler Töre’ye ait değil

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, 17 Aralık tarihli Türkiye gazetesinin manşetten verdiği “Organize İhanet” isimli haber içerisinde yer alan ifadelerin Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye ait olmadığını açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Türkiye’de yayın yapan Türkiye Gazetesi’nin 17 Aralık tarihinde yayımladığı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin açıklamalarına dayandırdığı “Organize İhanet” başlığıyla yapılan haberle ilgili tekzip metni yayımladı.

Tekzip metni şöyle:

“17 Aralık 2023 tarihli Türkiye gazetesinin manşetten verdiği “Organize İhanet” isimli haber içerisinde yer alan ifadeler Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye ait değildir.

Gazete muhabiri Yılmaz Bilgen söz konusu haberiyle ilgili Başkan Töre ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve kendisine sorular yöneltmiştir.

Ancak Sayın Töre’nin verdiği cevaplar ile ilgili haberde yazılanlar birbirini tutmamaktadır. Meclis Başkanı Zorlu Töre, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili de bir beyanatta bulunmamıştır. Bu bağlamda oradaki ifadeler haberi yapan muhabirin kendi görüşlerini yansıtmaktadır.”