Denetim göreviyle toplanan Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Güncel konuşmaların yapıldığı Meclis Genel Kurulunda söz alan Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Dijital Teknolojinin Ekonomiye Dönüşümü, Yasalarımız ve Nitelikli İnsan Gücü” konusunda yaptığı konuşmada, bu konuda iktidar ve muhalefetin neler yapabileceğini gözden geçirmesinin önemine işaret etti.

Halkın refah seviyesini arttırılabilmesi açısından dijital teknolojinin önemine işaret eden Küçük, dijital dönüşümün gelişen ülkeler için daha da önemli hale geldiğini, tarım turizm ve ulaşım gibi sektörlerin dijital teknolojiden faydalanmaya başladığını kaydetti.

Hiç ihracat yapmayan firmaların internet ve dijital teknolojiyle dünyaya açıldığına işaret eden Küçük, gençlerin bu alana yönlendirilmesinin önemine işaret etti.

Teknoloji ile ilgili yasa çalışmalarına ve komitede yapılan çalışmalara da değinen Küçük, yasaların hazırlanmasında iktidar ve muhalefetin beraber çalışmasının önemine işaret etti.

Kayıt dışı ekonomiden bahsedildiğini, bunun da yazılımsal sistemde yaşanan sıkıntıların bir yansıması olduğuna işaret eden Küçük, bilişim teknolojilerinde yapılacak çalışmalarla bir çok şeyin takip edilebileceğini ve zaman tasarrufu sağlanabileceğini kaydetti.

Dünyada yapılan çalışmalara değinerek, dijital ortamda sunulan hizmetlerden örnekler veren Küçük, ülkede ise veri sıkıntısı olduğunu söyledi.

Hükümetin gençlere ve yeni yatırımcılara bu alanda çalışma yapanlara teşvik vermesinin önemine işaret eden Küçük, teknokentlere de teşvik sağlamanın önemine işaret etti.

Türkiye’de teknokentlerden elde edilen güncel verilerden de örnekler veren Küçük, teknokentlerin bugünlerde üniversitelerin çıkış yolu olduğunu kaydetti.

Geleceği şekillendirecek şeyin bilim ve teknoloji olduğunu vurgulayan Küçük, ülkede tek yapılması gerekenin planlama ve teşvikler olduğunu söyledi.

Küçük, bu alana ciddi destek verilmesi için ilgili bakanlardan katkı istedi.

Küçük, Teknoloji ve Bilişim Teknolojisi Çalıştayının yapılması önerisinde bulunarak, teknoloji ve yazılım alanında serbest bölge olunabileceğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Küçük’ün konuşmasına cevaben yaptığı konuşmada, Küçük’ün değindiği konun önemine işaret etti.

Bu konuda kendisinin de girişimleri olduğunu anlatan Arıklı, 2024 yılında adayı teknopark ve bilişim adası yapabilmek için bir süre önce Ankara’da temaslar yaptığını ve 2024’te Teknoloji ve Bilişim Teknolojisi Çalıştayını gerçekleştirebilmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konusunda yaptığı konuşmada, ekonomi konusunda alınması gereken önlemler olduğuna işaret etti.

KKTC ekonomisinin gelişmesinde teknoloji yatırımlarının hayat bulmasının gerçekten önemli olduğunu ifade eden Uluçay, TC’de politika faizlerinde yapılan düzenlemelere değinerek, bunun kısa vadede enflasyonu düşürücü etkilerinin umut edilen gibi olmadığını söyledi.

TC’de yapılan çalışmalara değinen Uluçay, TC’de ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken KKTC’de ne yapıldığını sordu.

Bir an önce öngörülemeyen dışsal faktörlerden etkilenen KKTC’nin ekonomik sıkıntılardan daha az etkilenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğine işaret eden Uluçay, ekonomide öngörülebilirliğin göz önünde tutulması gerektiğini, uzun vadeli bir perspektifin ortaya koyulması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında tam gün eğitim konusuna da değinen Uluçay, Gazimağusa’da okulları gezerek, somut sorunları görünce şu an başlatılan sistem arayışının pilot okul yöntemiyle aşılabileceğini söyledi.

“Neden biz aynı noktada ısrar ediyoruz” diyen Uluçay, tam gün eğitim konusunda mutlak surette bir geçişin öngörülmesi gerektiğini, uygulanamayan bir sistemden vazgeçilerek, neler yapılabileceğine bakılmasını önerdi.

Uygulanamayan bir şekilde yol alınmaya çalışıldığını, sistemin yürütülebilmesi için Maliye’den kaynak arayışına çıkıldığını da vurgulayan Uluçay, gitmeyen bir sistemin yürütülebilmesi için ısrarcı olunmasını eleştirdi.

Bir an önce bu konuda ortak akılla hareket edilmesi önerisinde bulunan Uluçay, pilot uygulamaya geçilerek, 2024’te de orta vadeli planlamayla tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Uluçay’dan sonra söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da “Atama Hükümetin Yapmadıkları Yapamadıkları” konulu güncel konuşma yaptı.

Hükümete eleştirilerde bulunan Hamzaoğulları, artık hükümetin gitmesi gerektiğini, seçim zamanı geldiğini, çünkü hükümetin memlekette iradesinin kalmadığını savundu.

Ülkede hiçbir sistemin işlemediğini ileri süren Hamzaoğulları, ülkede harupların ne zaman alınacağının bile hala açıklanmadığını kaydetti.

Ülkede hiçbir konuda istikrar olmadığını öne süren Hamzaoğulları, elektrik fiyatlarına bugün yapılan zammı ve yapılan “alengirli” istihdamları da eleştirdi.

Artık yollarda gidilemediğini, ışıksızlıktan yayaların görünmediğini vurgulayan Hamzaoğulları, Karpaz’da eşek sorununun bile hala çözülemediğini kaydetti.

Hamzaoğulları, bu sorunun ciddi bağlamda ele alınması gerektiğini, planlama yapılması gerektiğini ifade ederek, eşeklerin arpa buğdayı telef ettiğini, 10 yıldır bu sorunların çözülemediğini söyledi.

Erenköy Lisesi ile ilgili ihalenin mayısta yapılacağının söylendiğini, ancak okulun yıkım kararını verecek mercinin ortada olmadığını, neden hiçbir işlem yapılamadığını soran Hamzaoğulları, “Neden, atama hükümet yüzünden” dedi.

Hamzaoğulları, taşımacılık konusunda Türkiye modelinin ülkeye ne kadar uyumlu olduğunun tartışılır olduğuna işaret ederek, ülkeye uyumlu olanın Güney’deki formül olduğunu kaydetti.

Türkiye veya Güney’deki formül de uygulanacak olsa, ilk yapılması gerekenin kooperatif değil, şirketleşme olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, T izni verilmemesi gerektiğini, T izni verilmesiyle her gün birinin batıp, birinin çıkacağını söyledi.

Hamzaoğuları, küçük işletmeler birleştirilerek, ilçeler bazında şirketler oluşturulması önerisini dile getirdi.

Hamzaoğulları, muayenelerin nasıl yapılması gerektiğine de değindi.

Güncel konuşmalar ardından sözlü sorulara geçildi.

Önceki birleşimlerde kürsüden sorulan sözlü sorular bulunduğunu ifade eden Meclis Başkanı Zorlu Töre, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın 23 Ocak 2022’den bugüne kadar verilen T izinlerine ilişkin sözlü sorusu bulunduğunu kaydetti.

Sözlü sorunun okutulması ardından cevap veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, göreve geldiği günden bu yana sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile sözleşmesi olan kişilerin T izinlerinin yenilendiğini, bunun dışında hiç kimseye T izni verilmediğini kaydetti.

Sorular ardından Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi 6 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.