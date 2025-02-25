Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bir sonraki birleşim 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Genel Kuruldaki son konuşmaları CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat ile CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları yaptı. Kürşat'tan sonra söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yerinden söz alarak Hamzaoğulları'nın eleştirilerine yanıt verdi.

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat “Zeytinyağı Analizleri” konulu konuşmasına geçmeden önce kendilerine ulaştırılan bazı sorunları dile getirdi.

Kürşat, Yeşilköy’deki mezarlığın dolduğunu, daha önce de gündeme getirilen bu konu hakkında ne yapıldığını sordu. Akçay’da kırsal kesim arsası olan yere ağıl kurulduğunu da belirten Kürşat, ağılların köyden dışarı çıkılması gerektiğini söyledi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun üreticilerden zarar beyanı aldığını anımsatan Kürşat, Kiracıköy ovasında sıkıntı yaşandığını ifade ederek, “Çiftçilerin ektiği tarlalar haritalarda görünmüyor” dedi.

Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili de konuşan Kürşat, zeytin sektörünün geliştirilmesi için denetimin önemli olduğunu belirterek, yasanın gereğinin yerine getirilmesini istedi. Zeytinyağı analizlerinin yapılıp yapılmadığını soran Kürşat, piyasada Güney Kıbrıs ve Türkiye’den getirilen "sahte" zeytinyağları olduğunu iddia etti.

Analizlerin düzenli şekilde yapılması ve kamuoyunda paylaşılması gerektiğini kaydeden Fide Kürşat, gıda güvenliği ve haksız rekabetin önüne geçmek için bunun önemli olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, kırsal kesim arsalarına talep olduğuna işaret ederek, kırsal kesim arsalarının köylerin rezerv durumuna göre belirlendiğinden rezerv olmayan köylerde kırsal kesim verme şansı olmadığını ancak konuyla ilgili bir çalışmaları olduğunu söyledi.

Altınova ve Ağıllar köylerinden örnek veren İçişleri Bakanı Oğuz, bu köylerde rezerv olmadığı için 3-4 bölgedeki gençlerin talepleri için Sınırüstü’nde kırsal kesim arsası dağıtıldığını belirtti. Oğuz, “Bundan sonra da bu tip çalışmalarımız olacak. Köylerde uygun rezerv kaynakları buldukça bunu değerlendireceğiz” dedi.

Genel Kurulda, Mersinlik köyünde 50 yıldır kırsal kesim arsası dağıtılmadığına ilişkin yorum üzerine Oğuz, bu köyle ilgili de çalışıldığını söyleyerek, “Uygun yer olursa neden olmasın..” diye konuştu. Kırsal kesim arazisine müracaat etmek için belirlenen kriterleri anımsatan Dursun Oğuz, “Belli bölgelerde belli özel talepler olabilir ama biz buna cevap vermiyoruz. Bir köyde dağıtıma başlamadan belli bir şahsın talebine de kesinlikle bakmıyoruz” dedi. Oğuz, Akçay’da kırsal kesim arsalarının ağıl olarak kullanılması ve köy içindeki ağılların dışarıya taşınmasıyla ilgili de adım atıldığını söyledi.

Muhtarlarla ilgili de konuşan Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak sorunlarla yakından ilgilendiklerini, özellikle Başbakan Ünal Üstel’in de muhtarların sıkıntıları konusunda çok duyarlı olduğunu belirtti. Oğuz, “Muhtarların, kendi köyündeki, yöresindeki insanların hakkını koruduğunu görüyoruz” diyerek Muhtarlar Birliği ile istişare içinde olduklarını kaydetti.

Ülkedegörev yapan 242 muhtardan 110’unun binası olmadığını ifade eden Oğuz, 50’ye yakın muhtarlık binası için yer bulunduğunu açıklayarak, diğerleriyle ilgili de çalışmanın tamamlanacağını söyledi. Oğuz, bazı muhtarlık binalarıyla ilgili sorunlar olduğunu, bunları gidermek için de çalıştıklarını kaydetti. Dursun Oğuz, “Amacımız sorumluluk alanları bu kadar genişletilen muhtarların kamu binalarında kaliteli hizmet verebilmesidir” dedi.

İçişleri Bakanı Oğuz, belli bölgelerde yerleşim alanlarının gelişmesiyle, talebe ve nüfusa göre muhtar sayısının artırılmasının da değerlendirilebileceğini söyledi. Muhtarlar Yasası için Muhtarlar Birliği ile çalıştıklarını da kaydeden İçişleri Bakanı Oğuz, verilen belgelerin ücretleri konusunda farklı yerlerde farklı ücretler talep edilebildiğini ifade ederek, yakın zamanda bu konuda bir düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Zeytinyağı tahlilleri konusundaki eleştirişleri de Tarım Bakanlığı adına yanıtlayan Oğuz, Aralık 2024-Ocak 2025 arasında 16 ziraat mühendisi tarafından yapılan zeytinyağı denetimlerinde 19’u otellerden 17’si marketlerden alınan 36 zeytinyağı numunesinin analiz sonuçların 15 gün içinde açıklanacağını belirtti. Marketlerin de denetlendiğini söyleyen Oğuz, 36 firmanın kayıt altına alındığını, kaydı olmayanların da raflardan indirildiğini kaydetti.

Oğuz, çiftçilerin beyanda sıkıntı yaşadığı Kiracıköy’le ilgili yeni haritaların da talep üzerine Genel Tarım Sigortası Fonu’na iletildiğini ifade etti.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise “Mağusa Taksicileri ve KKTC Taksicilerinden Meclise ve Ulaştırma Bakanlığına Mektupları Var” konulu konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, “Mağusalı taksiciler evine ekmek götüremiyor” diyerek taksicilerin Cumhuriyet Meclisi ile Ulaştırma Bakanı’na hitaben yazdığı mektubu kürsüden okudu.

Genel kurulun dünkü birleşiminde komiteye geri çekilen yasa tasarısına işaret ederek, Ulaştırma Bakanlığı’nı eleştiren Hamzaoğulları, korsan taşımacılığın önlenebilmesi için denetim yapılması gerektiğini, bunun için de bu yasanın bir an önce geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Otobüs taşımacılığıyla ilgili de konuşan Hamzaoğulları, 19 yıllık otobüslerin ülkeye getirilmesine izin verildiğini kaydederek, yolcu güvenliğinin olmadığını ve otobüslerin altlarının çürüdüğünü ifade etti.

Hamzaoğulları, şubatın sonuna gelindiğini ancak taşımacılık konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalanmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yerinden söz alarak Hamzaoğulları'nı yanıtladı. Protokolün ücreti belirlemediğini, ücreti belirleyenin İzin Kurulu’nun tarifesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu konudaki sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Çavuşoğlu'nun yanıtının ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.