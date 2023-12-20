Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ve İdari ve Koordinasyon Yönünden Bakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşların bütçelerini ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi ilk olarak 36 Milyon 270 bin 300 TL olan Atatürk Öğretmen Akademisi bütçesini ele alarak oy çokluğuyla kabul etti.

Genel Kurul’da daha sonra Kıbrıs Bilim Vakfı Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 886 Milyon 659 bin TL olan bütçesini oy çokluğuyla, 5 Milyar 614 Milyon 628 bin TL olan Doğu Akdeniz Üniversitesi bütçesini ele alarak oy birliğiyle kabul etti.

AÖA bütçesinde söz alan CTP milletvekili Şifa Çolakoğlu, Kıbrıs Türk toplumu için çok önemli bir misyon üstlenen Atatürk Öğretmen Akademisi’nin önemine değindi.

AÖA’nın tarihçesi hakkında bilgi veren Çolakoğlu, AÖA’nın çağa uygun fiziksel altyapı ve teknolojik sorunlarla uğraştığını söyledi.

AÖA’nın tüzüklerinde güncellemeler yapılması gerektiğine işaret eden Çolakoğlu, AÖA’ya ayrılan bütçesinin yeterli olmadığını kaydetti.

Çolakoğlu’nun konuşmasının ardından, tasarının madde madde görüşülmesine geçildi. AÖA’nın 36 Milyon 270 bin 300 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisinde daha sonra Kıbrıs Bilim Vakfı Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 886 Milyon 659 bin TL olan bütçesi ele alınmaya başladı.

Konu hakkında söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, LAÜ’nün hükümetin pazarlık konusu olmaya devam ettiğini belirterek, yetkinin Milli Eğitim Bakanlığı’nda olmasına rağmen mütevelli heyetinin hala atanmadığını söyledi.

LAÜ’nün siyasete alet edildiğini savunarak bunu eleştiren Şahiner, LAÜ’nün niteliğinin arttırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Bölge için LAÜ’nün önemine işaret eden Şahiner, LAÜ’ye niteliği arttıracak bir perspektifle bakılması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin LAÜ’nün bütçesine gerekli önemi göstermediğini belirten Şahiner, LAÜ’nün bütçesine oylarının ret olacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yerinden söz alarak, LAÜ’nün diğer üniversitelere örnek bir üniversite olduğunu, hiçbir zaman yönetimine siyaset karıştırmadıklarını ve borcu olmayan tek üniversite olduğunu kaydetti.

Konuşmalar sonunda Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 886 Milyon 659 bin TL olan bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da son olarak 5 Milyar 614 Milyon 628 bin TL olan KKTC Eğitim Vakfı Doğu Akdeniz Üniversitesi bütçesi ele alındı.

DAÜ bütçesi konusunda söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, DAÜ bütçesinin oy birliğiyle komiteden geldiğini, genel kuruldan da oy birliğiyle geçeceğini, bunun hükümete duyulan güvenin değil DAÜ’ye verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Bunun devlete sorumluluklarını hatırlatma olarak da değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Şahali, bir devlet üniversitesi olan DAÜ için bütçenin içinde ayrılan payların önemine işaret etti.

DAÜ’deki yönetsel zafiyeti dile getirmek ve sorunlara dikkat çekmek için yaptıkları uyarıları tarihler vererek anımsatan Şahali, DAÜ’de somut gerileme olduğunu savunarak bunu verilerle açıkladı.

Hükümetin atadığı Vakıf Yöneticiler Kurulu sonrasında DAÜ’nin her geçen gün gerilediğini savunan Şahali, DAÜ’de çok ciddi bir yönetsel zafiyet baş gösterdiğini ileri sürdü.

Devlet kurumu olan DAÜ’de yıllar içinde ve toplu iş sözleşmelerinden elde edilmiş menfaatlerin ortadan kaldırılamayacağını vurgulayan Şahali, DAÜ kadar saygın başka bir üniversitemizin bulunmadığını söyledi.

DAÜ’nün sadece bu ada yarısının değil, adanın en önemli üniversitesi olduğunu belirten Şahali, son dönemde ne rektörlük, ne de Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun bir birini denetlediğini savundu.

Şahali, “DAÜ üzerine düşenleri yerine getirirse ancak biz o zaman yardımcı oluruz yaklaşımı doğru değildir” dedi.

Hükümetin üzerine düşeni gereğince yerine getirmesi gerektiğini, var olan Vakıf Yöneticiler Kurulu’yla bu yokuşun çıkılamayacağını ileri süren Şahali, CTP’ye göre VYK’nın profesyonellerden oluşması gerektiğini ve kaynakların iyi yönetilebilmesi gerektiğini kaydetti.

Siyasi iradenin DAÜ’den temizlenmesinin önemine işaret eden Şahali, devletin DAÜ’ye kaybettirdiklerini yerine koyabilmesi gerektiğini vurguladı.

Devletin kendi kurumuna sahip çıkması çağrısında bulunan Şahali, DAÜ’nün kendi kendini yönetebilmesinin önünün açılabilmesi gerektiğini kaydetti.

Şahali, “Eğer siz gölge etmezseniz DAÜ Kıbrıs Türkünün yüzünü güldürmeye devam edecektir. Kıbrıs Türkünü gururlandırmaya devam edecektir” dedi.

Konuşmalar sonunda 5 Milyar 614 Milyon 628 bin TL olan KKTC Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak. Genel Kurul’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İdari ve Koordinasyon Yönünden Bakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşların Bütçesini ele alınacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bütçesi ardından, Kıbrıs Süt Endüstrisi Kurumu, Genel Tarım Sigortası Fonu ile Toprak Ürünleri Kurumu bütçeleri görüşülecek.