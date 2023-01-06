Cumhuriyet Meclisi, bütçe görüşmelerini tamamlamak üzere toplandı

Cumhuriyet Meclisi, 2023 bütçesi görüşmelerini tamamlamak üzere toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 12.30'da başladı.

Bugünkü birleşimde Maliye Bakanlığı’nın 17 milyar 712 milyon 144 bin 700 TL’lik bütçesi ile Gelirler bütçesi görüşülecek; ardından da tasarının madde madde görüşülmesi ve bütününün onaylamasına geçilecek. 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın görüşülmesi bu oylamayla tamamlanacak.

Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Genel Kurul'da 27 Aralık’ta görüşülmeye başlanmış, Danışma Kurulu kararıyla 28-29 Aralık birleşimleri ertelenmişti.

Hafta başında başlayan bütçe görüşmeleri uzun saatler sürdü. Muhalefet milletvekilleri bakanlık ve kurumların bütçeleri üzerindeki eleştirilerini dile getirirken hükümet yetkilileri de eleştirileri yanıtladı, soruları cevapladı.

-9 ve 10 Ocak birleşimleri ertelendi

Görüşmelere geçilmeden önce Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu'nun Cumhuriyet Meclisi'nin gelecek birleşimleriyle erteleme kararı okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, Cumhuriyet Meclisi'nin 9 Ocak ve 10 Ocak birleşimleri ertelenerek 16 Ocak'ta yapılacak.

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06/01/2023 13:11