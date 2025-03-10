Cumhuriyet Meclisi Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele aldı…

Cumhuriyet Meclisi, gündemindeki yasa tasarılarının görüşülmesinin ardından, bir daha görüşülmek üzere komiteye gönderilen Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele aldı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk öneriye ilişkin raporu milletvekillerinin bilgisine getirdi.

-Tosunoğlu

Yasa önerisine ilişkin söz alan Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, yasaların en doğru şekilde şekillenmesi için istişare, iş birliği ve diyalog süreçlerinin önemine dikkat çekti.

Meclisin tüm kesimlerin sesine kulak vermesi gerektiğini vurgulayan Tosunoğlu, tasarının bu anlayışın bir ürünü olduğunu söyledi.

Söz konusu yasanın doğaya, insana ve hayvanlara verilen değerin bir yansıması olduğunu ifade eden Tosunoğlu, komite aşamasında tasarının daha katılımcı bir şekilde ele alındığını ve böylece daha ideal bir noktaya ulaşıldığını dile getirdi.

Komite çalışmalarına destek veren tüm milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür eden Tosunoğlu, sürece katkı koyan vatandaşların da demokratik reflekslerinin son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Tosunoğlu, onaylanması beklenen önerinin, hem hayvan haklarına yönelik güçlü bir toplumsal irade beyanı hem de sağlıklı tartışma ortamlarının önemini ortaya koyan bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Ülkede herkesin birbirine ihtiyacı olduğunu dile getiren Tosunoğlu, toplumun ötekileştirme yerine birlik ve dayanışma anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Tosunoğlu’nun konuşmasının ardından, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nde bulunan değişiklikler madde madde görüşülerek oybirliğiyle onaylandı ve ikinci görüşmesi tamamlandı. Önerinin üçüncü görüşmesi, ivediliği olmadığından sonraki birleşime bırakıldı.

Cumhuriyet Meclisi, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis, yarın saat 10.00’da denetim göreviyle toplanarak milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verecek.