Cumhuriyet Meclisi Cumhuriyet Resepsiyonu düzenledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından resepsiyon düzenlendi.

Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de saat 19.00’da başlayan resepsiyonda Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve eşi Rana Uluçay tebrikleri kabul ederken, geceye Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakan ve milletvekilleri, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin yanısıra, Türkiye’den kutlamalara katılmak üzere gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, TBMM Eski başkanı AKP Milletvekili Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gelen konuklar ile askeri yetkililer ve çeşitli kurum, kuruluş, dernek temsilcileri katıldı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünün geçmişi hatırlama, nerelerden geçip bugünlere nasıl gelindiğine dair de düşünme fırsatı vermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkı, bugünlere gelinceye dek sömürge idaresi, iç savaş, çöken bir devlet, kitlesel şekilde yerinden yurdundan edilme, katliamlar ve yıllarca gettolarda yaşamaya mecbur edildiğini belirten Uluçay, geçmişi hatırlamak ne kadar önemliyse, geleceğe dair umutlu olmak, geçmişten dersler çıkararak ileriye doğru yürümenin de bir o kadar önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, temsili demokrasinin kurumlarını on yıllaradır başarıyla çalıştırabilen bir halk olarak geleceğe dair umutlu olmayı hak ettiğini ifade eden Meclis Başkanı Uluçay, tüm diğer ülkelerin, halkların ve devletlerin de olduğu gibi KKTC’nin de sorunları, engelleri ve zaafları bulunduğunu belirtti.

Uluçay, sorunlarının üstesinden gelmek için çaba sarf eden Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini ve geleceğini belirleyecek güç, imkân ve kaynaklara sahip olduğunu da söyleyerek, “O yüzden, ileriye umutla bakmalı, sorunları aşacak yapıcı eleştirilerle, kurumlarımızın kökleşmesine yardımcı olacak yaklaşımlarla ve demokrasimizi güçlendirecek bir ufukla hareket etmeliyiz.” dedi.

Uluçay şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorunu halen çözülememiştir. Bundan dolayı en büyük bedeli de Kıbrıs Türk halkı ödemektedir. Haksız bir tecrit ve izolasyona maruz bırakılmamıza rağmen, uluslararası camiada hak ettiğimiz konumu, gasp edilen temsiliyetimizin iadesini ve en genel anlamda hak ve menfaatlerimize saygı gösterilmesini er ya da geç elde etmek için de gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.

“GELECEĞE GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ”

Başta Kıbrıs sorununun çözümü olmak üzere, önümüzü açacak, halkımızı daha fazla refah ve esenliğe kavuşturacak birçok eşik bulunmaktadır. Birlik ve dayanışmamızı muhafaza ederken, anlaşmazlıklarımızı hukuk ve demokrasiyle çözecek, geleceğe daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Kendimiz dâhil herkese Kıbrıs sorununun devam ettiğini hatırlatırken, elli yılın ardından artık barış zamanının geldiğini vurgulamak istiyorum. 25 Kasım’da yapılacak liderler zirvesinin, bir kısır döngüye dönüşmüş olan, sonuç vermeyen ve ucu açık müzakerelere geçit vermeyeceğini temenni ediyorum.

Hedefimiz, yoğunlaştırılmış, sonuç odaklı ve bir takvime bağlı müzakereler yoluyla en kısa sürede Kıbrıs sorununun bitirilmesidir. Hemen tüm konuların en teferruatlı şekilde müzakere edildiği bir sürecin başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan şey siyasi iradedir, liderliktir, kararlılıktır…

“KARARLILIĞIMIZ HAKLI OLDUĞUMUZDANDIR”

Adamız etrafının doğal kaynaklar bakımından bereketli olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bize ait olanın gasp edilmesi, bizim rızamız olmaksızın tek taraflı girişimlerle bu kaynakların aranması, çıkarılması ve satılması hakkaniyetli olmadığı gibi mümkün de olmayacaktır.

Kıbrıs sorunun son elli yılına bakıldığında Kıbrıslı Türklerin haklarına sahip çıkma konusundaki kararlılığı herkesin teslim edeceği bir duruştur. Kararlılığımız haklı olduğumuzdandır. Dolayısıyla, tüm tarafları aklıselime ve Kıbrıs Türk halkını eşitlik ve haklarına saygı göstermeye davet ediyorum.”

Uluçay, konuşmasının sonunda tüm şehit ve gazileri saygıyla yâd ettiğini belirterek, KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümünü kutladı.

14/11/2019 22:45