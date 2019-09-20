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Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi,  bugün toplanarak, gündemindeki 3 dilekçeyi görüştü, bunlardan 2 tanesini karara bağladı.

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20/09/2019

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Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi,  bugün toplanarak, gündemindeki 3 dilekçeyi görüştü, bunlardan 2 tanesini karara bağladı.
Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde yer alan diğer konuları ise ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek. Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu. UBP Milletvekili Resmiye Canaltay Başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Komite Üyeleri; HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Erek Çağatay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

20/09/2019 16:09

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TAGS: cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Toplandı, emine Dizdarlı, Hasan Büyükoğlu, Erek Çağatay, haber kıbrıs
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