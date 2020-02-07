Cumhuriyet Meclisi Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan üç dilekçeyi karara bağladı ve bir dilekçe için ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan görüş isteme kararı aldı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.

07/02/2020 15:24