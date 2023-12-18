Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı ele alarak, Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine devam etti.

Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını, bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 9.30’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite toplantısına Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile CTP milletvekilleri Fikri Toros, Asım Akansoy ve Sami Özuslu katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Örgütü ve Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.