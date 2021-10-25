Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün bir kez daha toplanmayı deneyecek. Nisap sorunu nedeniyle 2 haftadır toplanamayan Genel Kurul’un gündeminde Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı bulunuyor… Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan başkanlığında Cuma günü 2 kez nisaba takılan Genel Kurul toplantısı aynı gündemle bugüne ertelenmişti. Meclis bugün bir kez daha toplanmayı deneyecek. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 11 Ekim’den beri toplanmayı deniyor.

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25/10/2021 08:32