Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

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24/02/2020

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanacak Genel Kurul’un gündeminde;
“Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin “Sayın Okyay Nazım’ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu”, “Sayın Alper Tenekeci’nin Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu” ve “Sayın Börteçine Baş’ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu” bulunuyor.

(BRT)

24/02/2020 09:54
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TAGS: Cumhuriyet Meclisi, haber, kktc
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