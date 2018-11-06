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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

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06/11/2018

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.Genel Kurul çalışmalarına saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanmışı.
Genel Kurul Birleştirilmiş Sabıka Kaydının Silinmesi Değişiklik Yasa Önerisini oy birliğiyle onaylanmıştı.

Genel Kurulda CTP milletvekili Doğuş Derya, kadın cinayetleri ve devletin ödevi konusunu gündeme getirmişti.
Genel Kurulda ayrıca, Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin raporları milletvekillerinin bilgisine getirilmişti.

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TAGS: Cumhuriyet Meclisi
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