Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında, nisap sağlanamadığından bugün saat 10.00’a ertelendi.

Genel Kurul ilk olarak dün saat 16.14’te toplanmayı denedi ancak toplantı yeter sayısı olmadığından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu oturuma 10 dakika ara verdi.

Meclis, dün verilen aranın ardından bir kez daha toplanmayı denedi, nisabın bir kez daha sağlanamaması üzerine toplantı Meclis İç Tüzüğü uyarınca aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, oturuma katılan milletvekili sayısını 24 olarak açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki toplantısı bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

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12/10/2021 08:22