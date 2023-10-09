Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını 18.00 sıralarında tamamladı.

Genel Kurulda, 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısıyla ilgili rapor görüşüldü. Rapor, Sayıştay Komitesi Başkanı CTP milletvekili Teberrüken Uluçay tarafından okundu. Tasarı 34 evet'le oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis'te daha sonra genel görüşmesi 26 Haziran’da tamamlanan Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı madde madde görüşülerek onaylandı. Her iki tasarının da ivediliği olmadığından üçüncü görüşme bir sonraki birleşime kaldı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı'na ilişkin raporu sunarken yaptığı konuşmada, Ercan’ın yeniden yapılandırılması kapsamındaki yasanın, temel sivil havacılık standartları ve uluslararası kurallar çerçevesinde hazırlandığını söyledi.

- Solyalı

Öztürk'ün ardından söz alan komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı yasanın tüzükleri de hazır şekilde önlerine geldiğini belirterek, Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz yasanın tüzüklerinin Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

Ercan’daki eksik cihazların, eksik personelin ve eksik polisin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirten Solyalı, söz konusu yasa ile havaalanındaki güvenliğin belli standarda bağlanacağını söyledi.

Ürün Solyalı, hükümeti Ercan konusunda üzerine düşeni yerine getirmeye çağırdı.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ilgili yasanın ciddi bir ihtiyaç olduğunu kaydetti. Ercan açılırken “birtakım eksiklikler olacak” dediklerini anımsatan Arıklı, “Aksaklıkları protokolle bildirdik. 6 aylık süre verdik. Süre işliyor…..” dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden bir ekibin önümüzdeki hafta ülkeye geleceğini, eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığını inceleyerek kendilerine rapor sunacağını söyleyen Erhan Arıklı, “Rahat olun, 2042’de Ercan, bize, halka teslim edilecek” diye konuştu.

-Yasa önerileri

Genel kurulda daha sonra sırasıyla Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi ele alındı.

Komite raporunu okuyan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak, önerinin sağlayacağı faydalar hakkında bilgi vererek öneri sahibi CTP Milletvekili Filiz Besim’e teşekkür etti. Öneri madde madde görüşülerek onaylandı ancak ivediliği olmadığından üçüncü görüşme bir sonraki birleşime kaldı.

Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin ele alınmasıyla devam eden genel kurulda İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak öneriye ilişkin komite raporunu okuyup, öneri sahibi Hasan Taçoy’a teşekkür etti.

Önerinin madde madde görüşülerek onaylanmasının ardından ivediliği olmadığından üçüncü görüşme bir sonraki birleşime bırakıldı.

Genel kurul son olarak Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi'ni ele almaya başladı. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay'ın öneriye ilişkin komite raporunu okumasının ardından CTP Milletvekili Devrim Barçın söz aldı. Barçın konuşmasında, barem tablolarının değişmesiyle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

Barçın'ı yanıtlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığının maaşlara nasıl yansıyacağına bakılıp bu konuda karar verileceğini söyledi. Konuşmaların ardından öneri madde madde görüşülüp oylandı. Genel kurul daha sonra yasa önerisinin bütününü oylayıp, oy birliğiyle kabul etti.

Oylamanın ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı. Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı yarın saat 10.00’da yapılacak.