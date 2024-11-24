Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak
24/11/2024
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısının gündeminde Vakıflar İdaresi 2024 Malı Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ile milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.
-Komite bütçe görüşmeleri
Cumhuriyet Meclisi’nde yarınki Genel Kurul toplantısının ardından Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edilecek.
Yarın komitenin gündeminde, Başbakan Yardımcılığı Turizm kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Yüksek Yönetim Denetçisi bütçesi bulunuyor.24/11/2024 10:29