Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00’de Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.

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07/11/2022

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00’de Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.

Genel Kurul gündeminde 65/2005 Sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

07/11/2022 11:15
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TAGS: Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
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