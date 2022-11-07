Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00’de Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.
07/11/2022
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00’de Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.
Genel Kurul gündeminde 65/2005 Sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.