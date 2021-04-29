Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

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29/04/2021

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

CTP milletvekili Asım Akansoy, Cenevre’deki gayrı resmi 5+1 görüşmeleriyle ilgili konuşma yapıyor.

Asım Akansoy, Cenevre’de Kıbrıs sorunu ile ilgili kritik saatler yaşandığına dikkat çekerke, “Gelişmeleri basından ve Cenevre’deki arkadaşlardan öğreniyoruz” dedi

Siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki bölgeli federasyon modelinin Rauf Denktaş’tan Mustafa Akıncıya kadar ortaya konulduğuna işaret ederek, gayrı resmi görüşmelerde ortaya konulan 6 maddeyi ve kendilerine bilgi verilmemesini eleştirdi.

ayrıntılar geliyor

29/04/2021 12:02
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