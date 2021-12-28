Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.30’da toplandı. Toplantı bilgiye sunuşların ardından gruplar arası varılan mutabakat üzerine tamamlandı. Meclis, 23 Ocak Erken Genel Seçimlerine kadarki son oturumunu bugün yaptı.

Toplantıda ilk olarak Başkanlık Divanı’nın Danışma Kurulu’nun da onayını alarak seçim döneminde siyasi partilerin yoğunluğu nedeniyle birleşimin bu yasama döneminin son birleşimi olmasına ilişkin kararı okutularak onaya sunuldu. Karar oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanının Ahmet Havutçu’nun Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak atanmasının geri alınmasına ilişkin tezkere bilgiye sunularak, Havutçu’nun Ombudsman olarak atanmasından affını istemesi sonucu konuya ilişkin raporun görüşülmesine ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Havutçu’nun Ombudsman olarak atanmasından kendi isteğiyle çekildiğini dolayısıyla Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin konuya ilişkin raporunun görüşülmesine gerek kalmadığını bilgiye sundu.

Ardından, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı gruplar arası varılan mutabakat üzerine tamamlandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, tüm siyasi parti ve adaylara 23 Ocak’ta yapılacak seçimlerde başarı diledi.

Bu habere tepkiniz:



28/12/2021 12:16