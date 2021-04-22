Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Bazı milletvekilleri ve meclis çalışanlarının temaslı durumuna düşmesi nedeniyle bir haftadan beridir toplanamayan Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu, bugün saat 13:30'da toplandı

Meclisin açılmasının ardından ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 26 Nisan’daki toplantısı ertelendi, 29 Nisan’da ‘denetim’ göreviyle toplanması oybirliğiyle kabul edildi.

İİk olarak hükümetin hazırladığı 3 Nisan 2022’de erken seçim yapılmasını öngören tasarının ivedilik istemi görüşülmeye başlandı. Parti başkanları ve milletvekillerine söz verildi.

Sırasıyle TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP milletvekili Ayşegül Baybars, DP milletvekili Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner 10 dakikayı aşmayacak şekilde konuşma yaptı.

Hükümet ve muhalefetin tezkereleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Özyiğit: Hükümet parmak hesabı yapıyor

ilk söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümeti parmak hesabı yapmakla eleştirerek, ‘kenar mahalle politika’ anlayışından vazgeçmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cemal Özyiğit, hükümetin erken seçime yönelik verdiği sözleri tutmadığına işaret ederek, “Hükümet göreve geldiği günden bugüne halkın sorunlarını çözmedi. Hükümete gelelim, para gelecek dediniz ama para gelmedi” dedi.

Hükümetin erken seçime yönelik muhalefetle uzlaşıya varmamasını eleştiren Özyiğit, erken seçimin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmeye başlandığında da uzlaşıya gidilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Ersan Saner’in komite sayılarında değişikliğe gidileceği yönündeki açıklamalarına bahseden Özyiğit, “Göreve geldiğinizde bu sayıları bilmiyor muydunuz?” diye sordu.

Ad-Hoc Komitesinin kurulmasını şiddetle reddettiklerini anlatan Özyiğit, “Ad-Hoc Komite ilgimizi ve dikkatimizi çeker. Çünkü söz söyleme hakkı değil, oy verme hakkımız olur. Ama allayıp, pullayıp satmaya çalışsanız da parmak hesabı yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Baybars: Ara seçim yapılmaması için erken seçime gidilmeli

İkinci sözü alan HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Haziran’da tek bir sandalye için ara seçimin yapılmasının doğru olmadığını bu nedenle erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Baybars, seçim hükümetinin hükümet protokolünde seçim tarihini ekim olarak belirlediğini hatırlattı.

Baybars, bugüne kadar seçim tarihinin belirlenmesi için Ad-Hoc Komitesinin kurulmadığını ve tüm görüşmelerin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’ne görüşüldüğünü ifade etti.

Baybars, hükümetin demokratik teamülleri, iç tüzük ve yasaları işine geldiğinde esneterek hareket ettiğini dile getirerek, muhalefetle uzlaşı içerisine girmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin pandemi nedeniyle erken seçimin Nisan 2022 yılında yapılmasına yönelik yasa tasarısı hazırladığına işaret eden Baybars, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in “vakalar artabilir, endişe etmeyin” açıklamalarında bulunduğunu, yasa tasarısının hükümetle çeliştiğini kaydetti.

Denktaş: Her iki öneriye de olumlu oy vereceğim

Baybars'tan sonra kürsüye çıkan DP Milletvekili Serdar Denktaş, hem hükümetin hem de muhalefetin erken seçimle ilgili sunduğu iki öneriye de evet oyu vereceğini söyledi. Serdar Denktaş, Ad-Hoc Komite kurulmasına karşı çıkılmasını anlayamadığını anlattı.

Uzlaşıya dikkat çeken Denktaş, “İster Ad-Hoc kurulsun, ister Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler ya da Genel Kurul’da görüşülsün, doğru bir yaklaşım çıkması halinde oyum olumlu olacak. Israrla ve baskıyla geçirilmeye çalışırsa oyum hayır olur” şeklinde konuştu.

Erhürman: Bütçesiz, icraatsız memleket yaratacaksınız

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman da, Ekim ayında erken seçime gidileceğinin hükümet programına koyulduğunu belirterek “O zaman ne ekonomik sorun ne de pandemi yok muydu?” diye sordu.

Hükümetin ‘belirlediği seçim tarihini muhalefet kabul etmeyecekse konunun Hukuk Siyasi ve Dış İşleri Komitesi yerine yeni komitede görüşülmesi’ yaklaşımı içerisinde olduğuna işaret eden Erhürman, bunun hukuka uygun olmadığını söyledi.

Erhürman, Ad-Hoc Komitesi kurulmasının hukuka aykırı ve Anayasa'ya aykırı olduğuna dikkat çekti

Muhalefetin 3 aydır erken seçim tarihinin belirlenmesi konusunda hükümete uzlaşı çağrısı yaptığını dile getiren Erhürman, "Hükümet Nisan 2022’de erken seçim istiyor. Haziran’da yerel seçim olduğunu bilmiyor mu? Erken seçim Nisan’da olursa seçim yasakları Şubat’ta başlayacak. Bütçesiz, icraatsız memleket yaratacaksınız” dedi.

Hükümet ve muhalefetin erken seçim tarihi konusunda uzlaşıldığı halde, komiteden beş dakika geçeceğine işaret eden Erhürman, hükümeti ciddiyete ve sorumluluğa davet etti.

Saner: Kimse bu maliyeti karşılamak istemiyor

Son olarak kürsüye gelen Başbakan Ersan Saner Meclis’te erken seçim tarihi belirlenmesi konusundaki eleştirileri yanıtladı

Ersan Saner, hükmet kurma çalışmaları sırasında icraat hükümetini hedeflediklerini ancak başaramadıklarını haıtrlattı. Saner, hükümeti kurma dönemi ile bugüne rakamlara bakıldığı çok daha fazla insanın zaman korona virüse yakalandığını, ekonomideki düşüşün de daha da arttığını vurguladı.

İçinden geçinilen zor dönemde bir de ara seçim gündeminin olduğuna işaret eden Saner şöyle konuştu:

“Kimse bu maliyeti karşılamak istemiyor. Seçim tarihi için tüm parti başkanlarıyla 2 kez görüştüm ama arzu ettiğimiz bir noktaya gelemedik.

Hükümet 3 Nisan 2022, muhalefet 29 Ağustos 2021 diyor. İki tarih uzlaşı için Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ne gönderilecek.

Seçim tarihi ve Siyasi Partiler Yasası’ndaki değişiklikleri tartışmak için tüm partilerin yer aldığı ADHOC komitesi kuralım.

Komitelerde çoğunluk olmamız gerekirken, uzlaşı için feragat ettik ve komite temsiliyeti eşit sayıda oldu.

Sayın Özgürgün döneminde 21 vekilimiz olmasına rağmen 4’lü hükümette hükümetin komitelerde fazla olmasını sağladık. ADHOC komitede de temsiliyet sayısına bağlı olarak kurup bu konuyu burada tartışalım diyoruz ve önerimizi yapıyoruz.”

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22/04/2021 13:46