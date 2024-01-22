Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 13.40'da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel kurulda ilk olarak KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Geçitkale Havaalanının Tahsisi ve Kullanım Hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına Verilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere ile Hukuk Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi. Daha sonra Gelir Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın geri alındığı bilgiye getirildi.

Genel kurul, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın 62. madde tahtında söz almasıyla devam etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu özel gündeminde, KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Geçitkale Havaalanının Tahsisi ve Kullanım Hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına Verilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul'un gündeminde ayrıca Hukuk Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ve komitelerden gelen tasarı ve öneriler yer alıyor.