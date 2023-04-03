Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 14.00 sıralarında toplandı.
03/04/2023
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 14.00 sıralarında toplandı.
Meclis, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), El-Sen’in başlattığı eyleme destek vermek amacıyla bu sabah başlattığı grev nedeniyle, açıklanan saatte toplanamamıştı.
Bakanlar Kurulu’nun KTAMS’ın grevini yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Genel Kurul “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı" gündemiyle toplandı.
Söz konusu yasa tasarısı nedeniyle bugün Meclis önünde bir de eylem düzenlenmişti.