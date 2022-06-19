Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurulun gündeminde Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı var.

Genel Kurul’un gündemine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İş birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı da gelecek.

Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi de Genel Kurulda görüşülecek.

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19/06/2022 13:20