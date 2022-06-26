Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor

ads ads ads
26/06/2022

ads
ads
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor. Saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulda Başkanlığın Genel Kurul'a sunuşları ile   komitelerden gelen tasarı ve öneriler ele aınlacak.

Meclis oturumunda, Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlak'tan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu;  Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu görüşülecek.

 

 

26/06/2022 10:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.