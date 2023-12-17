Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri ikinci haftasında da sürecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşmelerine devam edilecek.

Genel Kurul’da, 11 Aralık Pazartesi günü başlayan bütçe görüşmeleri ikinci haftasında da sürecek.

Genel Kurul’da, yarın, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Türk Ajansı - Kıbrıs bütçeleri görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinin ikinci haftasındaki program kapsamında 19 Aralık Salı günü Hukuk Dairesi Başsavcılık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı; 20 Aralık Çarşamba günü Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı ve 21 Aralık Perşembe günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

22 Aralık Cuma günü ise Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülecek. Aynı gün gelirler bütçesi ve tasarının bütünü oylanacak.

2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda 78 milyar 717 milyon TL’lik gider, 71 milyar 932 milyon TL’lik de gelir öngörülüyor.