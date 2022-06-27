Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce onaya sunuşlar gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun KKTC meclisiyle Kırgızistan Parlamentoları arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin kararı. Grup oyçokluğuyla UBP 3 2 CTP üyesinden oluşacak.

Berova, yönetmelik gereği 3’e 2 yaptıklarını ancak her partinden biri olmasına karar verilmesi halinde biz memnun oluruz.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının siyasal parti gruplarına komitelerde düşen üyeliklere ilişkim 10 Ocak 2022 nolu karar uyarınca belirlenen siyasi parti gruplarının komitelerdeki temsiliyet sayısına göre bazı komitelerin üyelik adaylıklarını gösteren liste.

Dış ilişkiler ve yut dışı etkinlikler temas grubu, meclis başkanı veya başkan yardımcısı başkanı, UBP grubunu temsilen Sadık Gardiyanoğlu, CTP grubunu temsilen Salahi Şahiner.

Çevre komitesi, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Başkanı veya yardımcısı başkanı, UBP grubunu temsilen Yasemin Öztürk, CTP grubunu temsilen Filiz besim

Kültür varlıklarını koruma komitesi Bmeclis Başkanı veya yardımcısı başkan, UBP grubu temsilcisi Fırtına Karanfil, CtP grubu temsilcisi Şifa Çolakoğlu

Yasalardaki cinsiyet ayrımcılığını izleme komitesi başkanı Meclis Başkanı veya Başkan yardımcısı, UBP Grup temsilcisi Resmiye Eroğlu Canaltay, CTP grubu temsilcisi Doğuş Derya.

Karar oybirliğiyle kabul edildi.

Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Gençlik Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma esasları değişiklik yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de onaylandı.

CTP milletvekili Erkut Şahali söz alarak, bu yasaya ilkesel onay verdiklerini ancak teşkilat yasasının da meclise gelmesi gerektiğini izcilikle ilgili bir maddenin değişikliğinin anomalileri gidermeyeceğini kaydetti. Şahali, Gençlik dairesiyle ilgili hazırlanacak bütünlüklü bir değişikliğin eş zamanlı olarak değerlendirilmesinin zaman kazandıracağına inandığını söyledi.

Temel Sağlık hizmetleri dairesi (kuruluş görev ve çalışma esasları) (Değişiklik) yasa tasarısı, zeytin ve zeytin ürünleri yasa tasarısının, kamu sağlık çalışanları (değişiklik) yasa tasarısının, akaryakıt (depolama nakliye ve satış) (değişiklik) yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere onaylandı.

Amcaoğlu

Organize sanayi bölgeleri yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkerenin ele alındığı sırada Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, niye esas yasasanın değiştirilmesi ihtiyacı duyulduğunu açıklamak üzere söz alarak, başsavcılıktan da görüş alınıp görev ve sorumluluk yeni organize sanayi yasa tasarıları olarak gündeme getirildiğini söyleyerek, daha mevzuat halindeyken bile işbirliğiyle yönetilmesi için adım attıklarını söyledi.

Yüzde 18’den daha fazla hizmet verecek bir yapıya kovuşturulmasının amaçlandığını ve gereken noktaya ulaşması için gerekeni yapacaklarını belirtti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, yasaların yapıldığını ancak gereğinin yerine getirilmediğini ifade ederek, bu tasarının da kötü ellerde faydalı olmayacağını dile getirerek, bu yasanın disiplinli bir idari yaklaşım olmadıktan sonra beklentiye yanıt vermeyeceğini kaydetti.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, sanayi b yetki karmaşası, lokasyon seçimi gibi bir dizi sıkıntının doğru üretime engel olduğunu ifade ederek, tamamen üretim için ayrılan yerlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Bu yasanın içinde yönetim zafiyetlerinin ortadan kaldıracak uygulamalara yer verdiği için sanayicinin önünü açacak adımlar atılacaktır dedi.

Konuşmaların ardından tezkere onaylandı.

CTP grup başkan vekilliğinin sayıştay komitesindeki Ceyhun Birinci’nin geri çekilerek Salahi Şahiner’in yerine getirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

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27/06/2022 14:31