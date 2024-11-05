Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oturum tartışması...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunun 8’inci mi 9’uncu oturum mu olduğuyla ilgili tartışma yapılıyor.

Hükümet, bununla ilgili oylama yapılmasını talep ederken, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Vekili Fazilet Özdenefe, bu oylamayı reddetmediğini, gündemin tamamlanmasıyla divanda bunun değerlendirileceğini söyledi.

İktidar milletvekilleri buna itiraz etti.

-Erhürman: Meclis Başkanlığı makamı her gün biraz daha yıpratılıyor

Oylama öncesinde Genel Kurulda yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Meclis Başkanlığı makamı her gün biraz daha yıpratılıyor” diyerek, hükümeti akıl yoluna gelmeye çağırdı.

Sunat Atun’un açıklamalarına işaret eden, 3 Meclis hukukçusunun ayrı ayrı değil ortak bir görüş de yazabileceğini kaydeden Erhürman,“Herkes ayrı ayrı görüş yazacak diye bir kural yok” diyerek Yüksek Mahkeme kararlarını örnek gösterdi.

Erhürman, Sunat Atun’un içerik ve usul açısından “yersiz” bir açıklama yaptığını savundu.

Gizli oy-açık sayımın demokratik devletlerde olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Erhürman, “Herkesin bildiği bir şeyi 2 saattir konuşuyoruz. Bu oturum 8’inci oturumdur. Tartışmalara oturum tartışmasını da ekleyeceksiniz? Bu kimin işine yaracak? Kendi kendini Meclis Başkanı ilan eden Ziya Bey oturum açacaksa bu Meclis hep 8’inci oturumda kalacak” diye konuştu.

Genel Kurulda zaman zaman muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

-Atun: Talebin oylanmasını bekliyoruz

Erhürman’dan sonra söz alan UBP Başkan Vekili Sunat Atun yerinden söz aldı.

Atun, Ziya Öztürkler’in meşru ve seçilmiş bir başkan olduğunu vurgulayarak, Özdenefe’den bu oturumunun 9’uncu oturum olduğuyla ilgili talebin oylanmasını beklediklerini belirtti.

Özdenefe, ilgili yazının divanla değerlendirileceğini söylemesi üzerine Genel Kurulda sözlü tartışmalar yaşandı.