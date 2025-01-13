Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite gündeminde bulunan “Genel Kurul’dan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve öneriyi madde madde görüşmeye devam etti.

Komite bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında da devam edecek.

Toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Toplantıda Bağımsız Milletvekilleri Hasan Tosunoğlu, Jale Refik Rogers, Ayşegül Baybars ile CTP Milletvekilleri Asım Akansoy ve Fikri Toros da yer aldı.