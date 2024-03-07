Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı”, “T.C. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı” ve “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı”nı ele alarak, genel görüşmesini gerçekleştirdi.

Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına, Yasa Tasarısı ile ilgili olarak, KKTC Başbakanlık, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Planlama ve İnşaat Dairesi ve KTMMOB’den yetkililer katılarak, konu ile ilgili ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, diğer bir gündem maddesi olan, “T.C. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına, Yasa Tasarısı ile ilgili olarak, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve Jeoloji ve Maden Dairesi’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite son olarak, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına, Yasa tasarısı ile ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer

katılarak konu ile ilgili ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.