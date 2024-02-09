Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, saat 11.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Gazimağusa Milletvekili Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay)”, “Vakıflar İdaresine Ait Lefkoşa/Ortaköy Hudutları Dahilinde Bulunan Takriben 89 Dönüm 3 Evlek 3500 a2 Alandaki Emlaka Yapılan Yatırıma İlaveten Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde Yapılması için 49 Yıllığına NEU LTD.’ye Kiralanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ve “Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan, “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Gazimağusa Milletvekili Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay)” nı ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısında öneri sahibi UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da hazır bulundu.

Komite, gündeminde bulunan “Vakıflar İdaresine Ait Lefkoşa/Ortaköy Hudutları Dahilinde Bulunan Takriben 89 Dönüm 3 Evlek 3500 a2 Alandaki Emlaka Yapılan Yatırıma İlaveten Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde Yapılması için 49 Yıllığına NEU LTD.’ye Kiralanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti ve bahse konu Karar Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite, gündeminde bulunan “Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ikinci görüşmesini tamamladı. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Başkanlığı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Sami Özuslu, Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers da katıldı.