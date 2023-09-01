Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi saat 11.00’de CTP Milletvekili Filiz Besim başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, komite ilk olarak komite başkanlığı seçimi yaptı ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, oybirliğiyle komite başkanı seçildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi daha sonra, “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin genel görüşmesini yaptı. Komite bahse konu yasa önerisi ile ilgili çalışmalarına, bir sonraki toplantısında da devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, öneri sahibi UBP Milletvekili HasanTaçoy, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HAK-SEN ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yetkililer katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısıda, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan da yer aldı.