Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı ele alarak, madde madde görüştü.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün saat 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına; CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı. Toplantıya ayrıca TDP Milletvekili Zeki Çeler katıldı.

Toplantıya davetli olarak ise, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Murat Uzun, Pınar Uysal; Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Begüm Küçük Tözer ve Sağlık Bakanlığı’ndan Ziya Salman, Dilek Yazman ve Beran Küfi katıldı.

“Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi şöyle:

“İnsan sağlığının en üst düzeyde tedavi edilmesi ve korunmasını temin etmek üzere insanlarda kullanılacak kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartlarının düzenlenmesi amacı ile Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Bu habere tepkiniz:



18/05/2021 15:58