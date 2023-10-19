Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Komite toplantısı saat 11.00’de toplandı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Komite, gündemindeki “Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)(Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye devam etti.

Komite, söz konusu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Personel Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, KTAMS, KAMU-SEN ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP milletvekilleri Fırtına Karanfil, Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Komite toplantısına ayrıca Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.