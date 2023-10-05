Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşülmesini tamamlandı. Bahse konu Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığından üçüncü okunuşu bir sonraki toplantıda gerçekleştirilecek.

Komite toplantısına davetli olarak katılan Personel Dairesi ve Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan yetkililer komiteye görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Salahi Şahiner katıldı.