Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplantısı saat 20.00 sıralarında sona erdi.

Genel kurulda son olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili Asım Akansoy ve Ekonomi ve Enerji Bakanı OIgun Amcaoğlu konuşma yaptı.

Ana muhalefet CTP'nin "Özel Şirketlerle Yapılan Uzun Vadeli Anlaşmalar Ve Alınan İdari Kararlar İle Kamu Kaynaklarının Tüketilmesi, Ülke Ekonomisinin Çıkmaza Sürüklenmesi Ve Halkın Karşı

Karşıya Bırakıldığı Zorluklar" konusu ele almak üzere bugün olağanüstü toplanan genel kurul yaklaşık 6 saat sürdü.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun çağrısı üzerine yarın yeniden olağanüstü toplanacak.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, T&T ile imzalanan sözleşmede mücbir sebep hükmü olduğunu ancak ilgili maddede salgın hastalıkla ilgili “kısmen veya tamamen” sözünün geçmediğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun 2021 yılındaki kararıyla pandemi nedeniyle şirketin ödemelerinin ertelendiğini ifade eden Erhürman, sözleşmedeki maddenin salgın hastalığın işletme süresinin sonuna eklenmesini gerektirmediğini belirtti.

Hükümete, “ciddiyetsizlik” suçlamasında bulunan Erhürman, “59 Milyon Euro’ya 27 ay 9 günlük sürenin satın alınması gibi durum olamayacağını, zaten 27 ay 9 günlük süre olmadığını” savundu.

Şirketle ihtilafın çözülmesi için ek sözleşmeyle tahkimin de, 59 Milyon Euro’nun da kabul edildiğini ifade eden Erhürman, “Bu havalimanı 27 ay 9 gün kapalı değildi” dedi. Bunun mücbir sebeple uzaktan yakından ilgisi olmadığını kaydeden Erhürman, “Bu halkın 59 Milyon Euro’sunu aklı olan kimse harcamaz” şeklinde konuştu.

“Saçmalık ve hesap hatası var burada…” diyen Erhürman, 25 yıllık sözleşmenin, şirketin talebiyle 39 yıllık sözleşmeye dönüştüğünü belirtti. CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bütün bunların başarı hikayesi olarak anlatılmasını” eleştirdi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise yerinden söz alarak, Meclis’te bu konuda soruşturma komitesi açılması önerisinde bulundu.

Tufan Erhürman daha sonra konuşmasına devam ederek, “Tahsin kompleksiniz var” eleştirisine yanıt verdi. “Hiçbirimizin kişisel hayatında Tahsin beyin bu kadar önemi yok” diyen Erhürman, kendisinin Nikos Anastasiadis’i, BM’yi ve AB’yi de eleştirdiğini söyledi.

Erhürman, Dışişleri Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun, BMGK açıklamalarından önce Colin Stewart’la görüşmüş olmasını ve böylece "Kıbrıs Türk tarafının saldırgan olarak ifade eden, uluslararası hukuka göre suç işleme ihtimali olduğu ve ara bölgeyi ihlal ettiği" ifadelerinin yer aldığı söz konusu açıklamanın yapılmamış olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Bunların BM’nin raporlarında da olacağını dile getiren Erhürman, “Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu laflarla anılmayı zül addediyoruz” dedi.

“Ünal Bey sağ olsun muhalefet gibi konuştu” diyen Erhürman, bu zihniyetle bu ülkenin yönetilemeyeceğini savundu.

-Akansoy

CTP Milletvekili Asım Akansoy konuşmasının başında, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Kıbrıs Sorunuyla ilgili kendisinden farklı düşünenler için bir televizyonda yaptığı açıklamada, sarf ettiği sözü geri çekmesini ve özür dilemesini istedi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Töre “Benim söylediğimde kişileri hedef alan bir şey yok, bir parti ismi de kullanmadım” yanıtını verdi.

Töre’nin Meclis Başkanı sıfatıyla böyle bir görüşü ortaya koymasını “büyük bir talihsizlik” olarak niteleyen Akansoy, “Kıbrıslı Türklerin bu ve benzeri yöneticileri hak etmediğini” savunarak, bu sözü Töre’ye iade ettiklerini belirtti.

“Pile konusunun net bir şekilde provokasyon olduğunu” iddia eden Akansoy, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda itibar kaybettiğini söyledi.

“Kıbrıslı Türkler bu şekilde algıya maruz kalmamalıydı” diyen Akansoy, yolun yapımına insani bir mesele olması nedeniyle karşı olmadıklarını söyledi. Akansoy, yol yapımının, müzakere ve diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Bazı bakanlıkların yönetilmesinde hatalar olduğunu ve bunların bilinçli şekilde yapıldığını dile getiren Asım Akansoy, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmek istediğini belirtti.

Limanlar ve enerji alanlarının stratejik alanlar olduğunu kaydeden Akansoy, yapılan uygulamaların yanlış olduğunu anlattı. Enerjinin özel tekele devredilmemesi gerektiğini ifade eden Akansoy, ihalenin ve denetimin olmadığı yerde siyasi rant olduğunu savundu. CTP’nin Kalecik üç sözleşmesini mahkemeye taşıdığını dile getiren Asım Akansoy, sözleşmenin elektrik enerjisi üretimini Aksa’ya devrettiğini savundu. Akansoy, burada ekonomik akıl olmadığını ifade etti.

Mahkemenin vereceği karara saygılı olduklarını dile getiren Akansoy, yıllardır enerjide, Kıbrıslı Türklerin üretimden kopartılmaması gerektiğini söylediklerini belirtti.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, AKSA ile yapılacak sözleşmenin neden yapıldığını daha önce de açıkladığını kaydetti.

Meclis'te saygı sorunu olduğunu söyleyen Amcaoğlu, sabahtan beri mecliste oturduğunu ve konuşma yapmaya çalıştığını ancak sürekli sözünün kesildiğini belirterek, bunu “saygısızlık” olarak niteledi.

Özel şirketle ilk anlaşmayı Mehmet Ali Talat, ardından Ferdi Sabit Soyer’in yaptığını anımsatan Amcaoğlu, elektrik kurumunun altyapısındaki sıkıntıları anlattı ve şu anda halkın karanlıkta kalmaması için Güney Kıbrıs'tan elektrik alınmak zorunda olunduğunu kaydetti.

Konunun geçmişte yapılanlar olmadığını, bu saatten sonra yapılması gerekenlerin konuşulması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, elektrik konusunda mühendis ve tüm odaların görüşleri alınarak hareket edildiğini söyledi.

Kuruma yatırım yapılması gerektiğini ve yapılmaması halinde kışın geçirilemeyeceğini dile getiren Amcaoğlu, KKTC ile Türkiye arasında enerji konusunda protokolü imzalanarak, ülkeye yapılacak dev yatırım için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Su projesine çıkıldığı zaman da yapılan eleştirileri anımsatan Amcaoğlu, Türkiye’nin su projesi kapsamında köylerdeki su depolarının bile yenilenmesini sağladığını dile getirdi ve şu anda da ayni şekilde asrın projesi olan elektrik projesinin yapılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

400 milyon dolarlık projeyi Türkiye’nin yapabileceğinden hiç kimsenin şüphe duymaması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, “Sizin ve bizim yapamadığımız yatırımların yapılması için imzalanan anlaşma için Türkiye'ye teşekkür etmeniz gerekir.” dedi.

Elektrik kesintilerine de değinin Amcaoğlu, böyle bir konuda siyaset yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu’nun konuşması zaman zaman vekiller tarafından kesilerek, karşılıklı tartışmalar yaşandı.

Olgun Amcaoğlu’nun konuşmasının ardından olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı.