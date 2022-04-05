Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemde gergin anlar yaşandı

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı ile kapatılması gündemde olan Dikmen Belediyesi ve Yeniboğaziçi belediyesi çalışanlarının Cumhuriyet Meclisi önündeki yaptığı eylemde tansiyon yükseldi.

İki belediyenin çalışanları ile polis arasında itişme oldu.

Eylem yerinde “Hükümet 14 belediye üzerinde anlaştı Tatlısu ayrı kalacak kapanmayacak, Dikmen ve Yenibogaziçi kapanacak” şeklinde ortaya atılan iddialar üzerine çalışanlar eylemde gerginlik yaşandı.

Bazı eylemciler, "Bizi kapınızda süründürüyorsunuz, yazıktır, sandıkta CTP'li başkanları saf dışı bırakamadınız, bu yolu deniyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

CTP Milletvekilleri de Meclis önündeki eylemcilere destek veriyor.

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05/04/2022 14:25