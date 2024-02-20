Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi bir raporu onayladı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün toplanarak gündemindeki bir raporu onayladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, 09.30'da toplanan Sayıştay Komitesi gündeminde bulunan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2022 – 30 Haziran 2023 Mali Dönemine Ait Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu’nu ve Pandemi döneminde karantina uygulamaları konulu verimlilik, etkinlik ve tutumluluk (VET) Sayıştay Denetim Raporu"nu oy birliğiyle kabul etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı’ndan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkililer katıldı. Komite toplantısına ayrıca; Cengiz Çoli de katıldı.

Toplantıya, Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Milletvekili Ali Pilli ve CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.