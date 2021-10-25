 Cumhuriyet Meclisi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, iki haftanın ardından toplandı.

Nisap yetersizliği nedeniyle iki haftadır toplanamayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun toplantısı, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 14.50’de başladı.

Toplantının gündeminde Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve (1) Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı var.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nu Çiftçiler Birliği üyeleri de izleyici locasında takip ediyor

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25/10/2021 15:07