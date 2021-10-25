 Cumhuriyet Meclisi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun toplantısı, Sennaroğlu başkanlığında saat 14.50’de başladı.

ads ads ads ads
25/10/2021

ads
ads
ads
 Cumhuriyet Meclisi toplandı

 Cumhuriyet Meclisi, iki haftanın ardından toplandı.

Nisap yetersizliği nedeniyle iki haftadır toplanamayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun toplantısı, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 14.50’de başladı.

Toplantının gündeminde Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve (1) Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı var.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nu Çiftçiler Birliği üyeleri de izleyici locasında takip ediyor

25/10/2021 15:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: meclis, toplandı, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.