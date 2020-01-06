Cumhuriyet Meclisi toplanıyor

Meclis'te 'Gıda Hijyeni Yasa Tasarısı' ve Avla ilgili yasa tasarısı görüşülecek

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06/01/2020

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Cumhuriyet Meclisi toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020 yılının ilk toplantısını bugün yapacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.00’da toplanacak Genel Kurul’un gündeminde; “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı” ve “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi” bulunuyor.

(BRT)

06/01/2020 10:26
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TAGS: meclis, yasa, haber, kıbrıs
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