Cumhuriyet Meclisi Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Bugün Toplandı
17/06/2021
Cumhuriyet Meclisi Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu bugün toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10:00’da başlayan toplantı UBP Milletvekili Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığında gerçekleştirildi.
Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, önümüzdeki günlerde TBMM’ye gerçekleştireceği iade-i ziyaret öncesinde genel durum değerlendirmesi yaptı.
Toplantıya Grup Başkan Vekili CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Yönetim Kurulu üyeleri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, HP Milletvekili Tolga Atakan ve DP Milletvekili Serdar Denktaş katıldı.