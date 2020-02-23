Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.00’da başlayacak genel kurulun gündeminde; “Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin “Sayın Okyay Nazım'ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu”, “Sayın Alper Tenekeci'nin Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu” ve “Sayın Börteçine Baş'ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu” bulunuyor.

23/02/2020 11:03