Cumhuriyet Meclisi Yeni Yasama Yılına Hazırlanıyor

Cumhuriyet Meclisi, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına başlıyor.

Meclis’in 9’uncu dönem, 5’inci yasama yılı, 1 Ekim Cuma günü saat 10.00’da yapılacak törensel toplantıyla başlayacak. Genel Kurul, 4 Ekim Pazartesi günü toplanarak, yeni yasama yılı çalışmalarına başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat’tan alınan bilgiye göre, cuma günkü toplantıda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu konuşma yapacak. Sennaroğlu’nun ardından hükümete ve siyasi parti başkanlarına söz verilecek. Konuşmaların ardından oturum kapatılacak.

Pandemi nedeniyle konuğun davet edilmeyeceği törensel toplantı, basına ve halka da kapalı olacak.

Genel Kurul, 4 Ekim Pazartesi itibarıyla pazartesi günleri yasama, perşembe günleriyse denetim gündemiyle toplanacak.

BEKLEYEN TASARI VE ÖNERİLER VAR

Meclis Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Genel Kurulun gündeminde önceki yasam yılından kalma 4 yasa tasarısı, 4 de yasa önerisi var.

Buna göre, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı, Orman Değişiklik Yasa Önerisi, Emeklik Değişiklik No 2 Yasa Önerisi, Vasiyetnameler ve Veraset Yasa Önerisi, Evlik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi Genel Kurul gündemine taşınacak.

Geçtiğimiz yasama yılında Genel Kurul’dan 16 yasa geçmişti.

SON BİRLEŞİM 30 HAZİRAN’DA YAPILMIŞTI

Cumhuriyet Meclisi son olağan birleşimini 30 Haziran’da gerçekleştirmiş ve 3 aylık tatile girmişti. Geçtiğimiz yasama yılında Genel Kurul 4 kez olağanüstü toplantı yapmıştı. 19 Temmuz’da gerçekleşen 4’üncü olağanüstü birleşime TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılarak Genel Kurul’a hitap etmişti.

Anayasa ve içtüzüğün 6’ncı maddesi uyarınca yeni yasama yılı Ekim ayının ilk iş günü gerçekleşen törensel toplantıyla başlıyor.

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27/09/2021 13:24