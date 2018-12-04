Cumhuriyet Meclisi’nde Dome Hotel ve Emirname Konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Dome Hotel” konusunda konuşma yaptı.

Başbakan Erhürman’ın Dome Hotel’e ilişkin Mayıs ayında yaptığı açıklamalarını anımsatan Arıklı, geçen hafta bir televizyon programında Başbakan’ın konunun bir hafta içinde çözüleceğini söylediğini kaydetti.

Dome Hotel’e ilişkin gelişmeleri anlattığı konuşmasında Arıklı, Mayıs ayında Dome Hotel’e ilişkin itiraz ve soru işaretlerini ilettiklerini o günden bugüne durumun ne olduğunu sordu.

Dome Hotel yönetiminin Vakıflar İdaresi’nin muhasebe defterlerini incelemesine izin vermediğini söyleyen Arıklı, hazırlanan bir raporda vergi kaçırıldığına yönelik veriler bulunduğunu ve otelin 35 milyon TL’lik yatırıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Arıklı, Dome Hotel’e ilişkin Başbakana bazı sorular yöneltti.

Arıklı, “Vakıf mallarını korumak bizim görevimizdir” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, Arıklı’nın bahsettiği raporun kendi Başbakanlığı döneminden önce hazırlandığını söyleyerek, raporun veriler üzerinden hazırlanmadığını dolayısıyla daha iyi bir rapor hazırlanması yönünde girişim yapıldığını ve raporun hazırlandığını belirtti.

Erhürman, yeni ortaya çıkan raporun 2017 yılını kapsadığını ve elde edilen kârın 2017’de arttığının tespit edildiğini dolayısıyla Evkaf’ın zarara uğratılmadığını söyledi.

Sorumluluk ve görevlerin belirlenmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, işçilerin izinleri ve hakları ile ilgili konularda yetkili makamın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Başbakan Erhürman, vergilerin taksitlendirme yapılarak ödenmekte olduğunu söyledi.

Üzerinde çalışılan modelin kâr ortaklığı olduğunu, kira sözleşmesi olmadığını dile getiren Erhürman, Evkaf mallarının hava parasına devir yapılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Evkaf’ın imzaladığı çok sayıda sözleşme arasından Dome Hotel konusunun sürekli gündeme taşındığını söyleyen Erhürman, tüm rakamların kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

Erhürman, 1989’de çıkmış yasada emirname ifadesinin kullanıldığını söyleyerek, “emirname kelimesinin padişahlık döneminde değil UBP iktidarında çıkan yasada yer aldığını” belirtti.

UBP döneminde emirname çıkarılmadığının söylendiğini belirten Tufan Erhürman, UBP hükümetleri döneminde imar planları yapılarak emirnamelerin ortadan kaldırılmasının söz konusu olmadığını, emirnamelerin yürürlükte olmaya devam ettiğini kaydetti.

Erhürman, katılım ilkesinin uygulandığı tek emirname taslağının Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi emirname taslağı olduğunu, halka açık toplantılar yapıldığını, yazılı görüşleri için çağrı yapıldığını, katılım ilkesinin adım adım uygulandığını, ortak akıl arandığını ifade etti.

(TAK)