Meclis 29 Nisan’a kadar kapalı!

Cumhuriyet Meclisi’nde çalışanların temaslı olmasından dolayı Mecliste görevli tüm stenolara 29 Nisan’a kadar idari izin verildi. Meclis Başkanlığı tarafından verilen izin nedeniyle Meclis, 29 Nisan’a kadar teknik olarak toplanamayacak.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sennaroğlu'nun açıklamalarında şu ifadelere yer verildi.

"Sayın Milletvekilleri, Sayın Basın Mensupları, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde çalışan personelin bir kısmı, bağlı oldukları bazı sendikalar aracılığı ile 14 Nisan 2021 tarihinde greve katılmış ve sonrasında da sendika başkanları ile toplu halde kapalı ortamda bulunmuşlardır.

Bu toplantıda bulunan bir sendika başkanının pozitif olduğu bilgisi daha sonra duyrulmuştur. Grev hakkını kullanan personelin dün itibarı ile PCR testleri negatif çıkmıştır. Ancak on gün daha bu personelin tedbir amaçlı izole edilmeleri ve Sağlık Bakanlığından alınan bilgi doğrultusunda, 21 ve 28 Nisan 2021 tarihlerinde PCR testlerini de yenilemeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla bu durum Genel Kurul çalışmalarını da etkilemiş ve bugün toplanması gereken Genel Kurul, İçtüzüğün 161’inci maddesi tahtında yapılamamıştır. İçtüzüğün 161’inci maddesi Genel Kurulda tutanak tutulması ve düzeltilmesine ilişkin kuralları içermektedir.

Bu madde uyarınca, Genel Kurulda tam tutanak tutulmakta ve tam tutanak da stenograflarca ve ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin yardımıyla yapılmaktadır.

Bahse konu teknik personelin izole edilmeleri nedeniyle tam tutanak tutulmasının veya ses kaydı alınmasının bu şartlarda mümkün olamayacağı kanaatiyle Genel Kurulun bugünkü toplantısı açılamamıştır".

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19/04/2021 14:52