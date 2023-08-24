Cumhuriyet Meclisi'ndeki Olağanüstü Genel Kurul Saati Değişti

ads ads ads ads
24/08/2023

ads
Cumhuriyet Meclisi'ndeki Olağanüstü Genel Kurul Saati Değişti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bugün yapılacak olağanüstü toplantısının başlama saati, partiler arası varılan mutabakatla saat 14.00'e alındı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, bugünkü olağanüstü birleşim saa 14.00'te başlayacak.

CTP ve bağımsız milletvekillerinin talebi üzerine olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu'nun gündemi “Özel Şirketlerle Yapılan Uzun Vadeli Anlaşmalar ve Alınan İdari Kararlar ile Kamu Kaynaklarının Tüketilmesi, Ülke Ekonomisinin Çıkmaza Sürüklenmesi ve Halkın Karşı Karşıya Bırakıldığı Zorluklar” olacak.

24/08/2023 12:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: haber, kıbrıs, meclis
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.