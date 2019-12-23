Cumhuriyet Meclisi'nden Çocuklara Çanta Bağışı

Cumhuriyet Meclisi’nden yaklaşan yeni yıl öncesinde çocukların yüzünü güldüren anlamlı bir davranış sergilendi. Meclisin sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki girişimi çerçevesinde Gazimağusa’daki bazı okullardaki çocuklara okul çantası armağan edildi.

Hediyeler okul müdürlerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın eşi Rana Uluçay tarafından teslim edildi.

Hediye takdimi sırasında açıklamada bulunan Rana Uluçay, Şehit Osman Ahmet İlkokuluna okul çantası bağışında bulunduk. bu tür faaliyetlerin Cumhuriyet Meclisi’nin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, bunların geçmişte olduğu gibi bundan sonra da süreceğini söyledi. (MHA)

23/12/2019 17:47